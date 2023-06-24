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Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu

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Zabıta Memuru Ayrancı, Vücut Geliştirme Şampiyonu Oldu
Zabıta memuru Ayrancı, vücut geliştirme sporuyla ilgilenerek 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Arnavutluk'ta düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve 'Pro card' almaya hak kazandı. Genç sporculara tavsiyelerde bulunarak, 'Sporun bahanesi olmaz. Gençler hayallerinin, hedeflerinin peşinden koşsun.' dedi.

Merzifon Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Ayrancı, 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Ayrancı, Arnavutluk'ta düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve 'Pro card' almaya hak kazandı. Sporu 13 yıldır severek yapan Ayrancı, iyi beslenme ve sıkı sporla katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar kazandı. Ayrancı, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak, 'Sporun bahanesi olmaz. Hem işi hem de sporu bir arada yürütebiliyorsam, tüm bireyler yürütebilir. Gençler hayallerinin, hedeflerinin peşinden koşsun.' dedi.

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