Zalgiris, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yenerek Galibiyetini Artırdı

Basketbol: THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris - Anadolu Efes Maçı Sonucu

14. haftada gerçekleşen THY Avrupa Ligi karşılaşmasında, Anadolu Efes deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaştı. Mücadelenin sonucu 85-72 olarak belirlendi.

Maçın Özet Görünümü

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Zalgiris, 27-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, farkı kapatma çabalarına girdi ancak Zalgiris, final periyoduna 63-53 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Zalgiris, maçı 85-72 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Öne Çıkan Performanslar

Zalgiris'te Lonnie Walker, 18 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken, Anadolu Efes'te Elijah Bryant, 23 sayısıyla takımının en çok sayı atan oyuncusu oldu ama bu, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, sezonun 7. mağlubiyetini alırken, Zalgiris ise 8. galibiyetini elde etti.