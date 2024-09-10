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Zayıflamak İçin Muay Thai ile Tanışan Umut Özkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

17 yaşındaki Umut Özkan, Muay Thai'de yüksek başarı hedefleriyle milli takım hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:21
Zayıflamak İçin Muay Thai ile Tanışan Umut Özkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Zayıflamak İçin Muay Thai’ye Başladı

2019 yılında zayıflamak amacıyla Muay Thai sporuna adım atan, Türkiye şampiyonu 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Spor kariyerine 12 yaşında spor salonuna gitmekle başlayan Umut, burada milli takım sporcularından ilham alarak Muay Thaiye yöneldi.

İlk Adımlar ve Büyük Hedefler

Göksel Cingöz, milli takımlar sportif direktörlüğü görevini yürütürken Umut’un antrenörü oldu. İlk il seçmelerine 86 kiloyla başlayan genç sporcu, daha sonra 81 ve 75 kilolarda katıldığı Türkiye şampiyonalarında başarı göstererek 71 kiloda milli takıma seçildi.

Umut, 12-19 Eylül tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek Gençler Dünya Muay Thai Şampiyonası hazırlıklarını sürdürmekte. Spor yapmaya başladığı salondaki antrenörü ile tanışmasının hayatını değiştirdiğini belirten Özkan, "Başlangıçta 90 kiloydum, şimdi 71 kilodayım" dedi.

Hedefi Ülkesinin Gururu Olmak

Umut, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bu sporu öncelikle ülkem adına yapıyorum. İstiklal Marşı'mızı duyurmak ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Umut Özkan'ı Değerlendiren Antrenörü

Umut’un antrenörü Göksel Cingöz, yaptığı açıklamada, "Umut, 90 kilolardan aktif sporla 71 kiloya düştü. Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği başarı ile milli takıma katılma hakkı kazandı" dedi. Cingöz, Umut’un performansının dünya şampiyonasında da devam etmesini bekliyor.

Umut Özkan, sakin ve sessiz bir yapıya sahip olmasına karşın müsabakalarda son derece etkili performans sergileyebiliyor. Cingöz, sporcusunun, "Çay içer gibi rahat maç yapabilen" bir yapıda olduğunu vurguladı.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan...

Zayıflamak için 2019'da başladığı muaythaide 2 kez Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Umut Özkan, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

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