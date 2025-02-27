Zdenek Zeman Hastaneye Kaldırıldı: Felç Belirtileri Gösteriyor

Zdenek Zeman Hastaneye Kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya basınında yer alan son gelişmelere göre, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman, Roma'da bir hastaneye yatırıldı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalarda, 77 yaşındaki tecrübeli teknik adamın durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği belirtilen Zeman, kariyeri boyunca İtalya'da Parma, Lazio, Roma ve Napoli gibi birçok önemli takımda görev almıştır. 1999-2000 sezonunda ise Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Pescara'yı çalıştıran Zeman, Şubat 2024'te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.