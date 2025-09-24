Zecorner Kayserispor - Beşiktaş: İlk Yarı 0-3
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ilk yarıda konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk Yarı Detayları
12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruş, direk dibinden auta çıktı.
32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1 dakikada Savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş, ağlarla buluştu. 0-3
Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.