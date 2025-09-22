Zecorner Kayserispor, Beşiktaş Maçı Öncesi Gisdol Yönetiminde Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:46
Trendyol Süper Lig - 24 Eylül Çarşamba

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman basına açık yapıldı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gisdol, Antalyaspor karşısında son dakikada elde edilen puanın takım için önemli olduğunu belirtti ve bu skordan memnun olduğunu aktardı.

Beşiktaş maçına 8 oyuncudan eksik çıkacaklarını vurgulayan Gisdol, "Şimdi tamamen farklı bir durumda, farklı bir maç oynayacağız. 8 oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz ona bakıyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Türkiye ligindeki gücüne dikkat çeken Gisdol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki şu an Beşiktaş zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye liginin en önemli takımlarından biri. Şu an puanlarına baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli rakip. Beşiktaş ile bizim takımımızı çok karşılaştırmamamız lazım. Onların 5-6 hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım."

Gisdol ayrıca aynı 11'leri tercih eden bir çalıştırıcı olduğunu, ancak sakatlıklar ve takıma geç katılan oyuncular nedeniyle şu an karma bir durum yaşandığını belirterek sabır çağrısı yaptı.

Takımın Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso da açıklama yaparak, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ve galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi. Cardoso, "Beşiktaş kuvvetli bir takım bunun farkındayız. Maç hazırlıklarını sürdürüyoruz. Beşiktaş'a karşı da istekli, arzulu bir şekilde oyunumuzu gösterip sahamızda oynayacağımız maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

