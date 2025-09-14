Zecorner Kayserispor-Göztepe: Gisdol "Maç bizim adımıza zor geçti", Stoilov "Adil sonuç"

Kayserispor ile Göztepe arasındaki karşılaşma berabere tamamlandı. Karşılaşma sonrası her iki teknik direktör de maçın zorluğuna ve performans değerlendirmelerine dair görüşlerini paylaştı.

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol

Markus Gisdol, maçın berabere bittiğini ancak kazanmaya daha yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayarak: "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var."

Gisdol, karşılaşmanın takım adına zorlu geçtiğini belirterek: "Maç bizim adımıza zor geçti" ifadesini kullandı ve devamında, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." dedi.

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol, "Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz."

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Stanimir Stoilov, beraberliğin "adil sonuç" olduğunu söyledi. Maçta iki takımın da kazanmak için oynadığını belirten Stoilov: "Ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi."

Performansından memnun olmadığı oyunculara uyarılar yapacağını ifade eden Stoilov, milli takım arasının ritmi etkilediğini ancak bunun bir bahane olmadığını söyledi: "Ben aslında milli takım aralarını çok sevmiyorum. Çünkü bir çok oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncular bizimle kalıyorlar. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Burada da oyun ritmimizi kaybedebiliyoruz. Bu asla bahane değil."

Stoilov, golü yedikten sonra takımıyla maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve birçok oyuncunun performansını yükseltmesi gerektiğini vurguladı: "Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Bir çok oyuncumuzun performansını artırmaları gerektiğini söylüyorum. Performanslarından memnun olmadığım oyuncular var."