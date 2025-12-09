Zehra Gemi Dünya Şampiyonu — Pamukkale'de Coşkulu Karşılama

WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya

Denizlili milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Turnuvaya 84 ülkeden sporcular katıldı. Finalde eşleştiği İrlandalı Rebecca Allen'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'den Denizli'ye dönen Gemi için Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi sakinleri karşılama töreni hazırladı. Mahalle komşuları tarafından meşale, konfeti ve çiçeklerle karşılanan Zehra Gemi duygusal anlar yaşadı.

Mahallede okunan istiklal marşının ardından Zehra Gemi tebrikleri kabul etti.

İNGİLTERE’DEN DENİZLİ’YE DÖNEN GEMİ’Yİ, PAMUKKALE İLÇESİNDE İKAME ETTİĞİ GÖKPINAR MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN TÖRENLE KARŞILADI.