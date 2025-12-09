DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Zehra Gemi Dünya Şampiyonu — Pamukkale'de Coşkulu Karşılama

Denizlili milli dartçı Zehra Gemi, WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda Rebecca Allen'i 3-0 yenerek şampiyon oldu; Pamukkale Gökpınar Mahallesi'nde törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:27
Zehra Gemi Dünya Şampiyonu — Pamukkale'de Coşkulu Karşılama

Zehra Gemi Dünya Şampiyonu — Pamukkale'de Coşkulu Karşılama

WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya

Denizlili milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Turnuvaya 84 ülkeden sporcular katıldı. Finalde eşleştiği İrlandalı Rebecca Allen'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'den Denizli'ye dönen Gemi için Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi sakinleri karşılama töreni hazırladı. Mahalle komşuları tarafından meşale, konfeti ve çiçeklerle karşılanan Zehra Gemi duygusal anlar yaşadı.

Mahallede okunan istiklal marşının ardından Zehra Gemi tebrikleri kabul etti.

İNGİLTERE’DEN DENİZLİ’YE DÖNEN GEMİ’Yİ, PAMUKKALE İLÇESİNDE İKAME ETTİĞİ GÖKPINAR MAHALLESİ...

İNGİLTERE’DEN DENİZLİ’YE DÖNEN GEMİ’Yİ, PAMUKKALE İLÇESİNDE İKAME ETTİĞİ GÖKPINAR MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN TÖRENLE KARŞILADI.

DENİZLİLİ MİLLİ DARTÇI ZEHRA GEMİ, İNGİLTERE'DE DÜZENLENEN WDF KIZLAR DÜNYA DART ŞAMPİYONASI'NDA...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Teknik Üniversitesi ÜNİLİG'de Türkiye Şampiyonu
2
Vodafone'a Sports Business Awards'ta Kadın Voleybolu İçin İki Uluslararası Ödül
3
Çağdaş Atan: "İyi oynarken cezalandırıldık" — Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
4
Konya, Türkiye-İspanya maçına hazır
5
Rally Bodrum 2025: Türkiye Ralli Şampiyonası İkinci Ayağı 17-19 Nisan'da Düzenlenecek
6
ÇBK Mersin ve Galatasaray Yarı Final Serisine Hazır
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi