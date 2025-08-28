DOLAR
Zeidler: Beşiktaş'ın Kaçırdığı 2 Pozisyon Maçın Dönüm Noktasıydı

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş karşısında kaçırılan iki gol pozisyonunun maçın dönüm noktası olduğunu ve taraftarın alkışlarının onur verdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:14
Lausanne, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atladı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, siyah-beyazlıların ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonlarının maçın dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bugün maçtan sonra, galibiyetten sonra Beşiktaş taraftarının alkışlamasını nadiren gördüm. Belki de görmemişimdir. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kartı herkes farklı düşünebilir. Beşiktaş'ın kaçırdığı 2 gol pozisyonu var. Bunları dönüm noktası olarak değerlendirebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum."

Beşiktaş'ın maça 4'lü savunmayla çıkmasını beklediğini kaydeden Zeidler, "Rakip teknik direktör maçtan önce 3'lü ya da 4'lü çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Maçtan önce 4'lü çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3'lü kullandı. Beşiktaş'ta pek bir zaaf göremiyoruz. Böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi."

