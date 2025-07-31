DOLAR
40,59 0%
EURO
46,55 -0,39%
ALTIN
4.322,81 -1,22%
BITCOIN
4.820.064,99 -1,43%

Zekiye Tuana Çetin, Gülle Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu

Kilis'ten 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, gülle atmada Türkiye şampiyonu olarak engelleri aştı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:07
Zekiye Tuana Çetin, Gülle Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu

Kilisli Genç Yıldız Gülle Atmada Harikalar Yaratıyor

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyenlere meydan okuyarak gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Destekleyici antrenörü Sercan Yavuz'un yönlendirmesiyle geçen yıl bu spora adım atan Zekiye, hızlı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Bu yıl 13-15 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu 14 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Zekiye, 4-6 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleştirilen Aycan Önal 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsüne çıkarak zaferini taçlandırdı.

Kendine Güvenen Bir Sporcu: Zekiye Tuana Çetin

AA muhabirine konuşan Zekiye Tuana, arkadaşlarının gülle atmanın erkekler için olduğunu söylemesine rağmen, azmiyle büyük başarılar elde ettiğini belirtti. "Gülleyi genelde erkekler atıyor. Bu sporu, kızların da yapabileceğini göstermek için başladım. Sonrasında çok sevdim ve bırakmak istemedim," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

İleride Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedefleyen Zekiye Tuana, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Antrenör Sercan Yavuz ise, Zekiye'nin sıkı çalışmasını ve azmini vurgulayarak, "Yeni başlamış olmasına rağmen çok iyi bir ivme yakaladı. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyoruz," diye konuştu.

Ailenin Desteği

Anne Ayşe Çetin, kızına olan inancını dile getirerek, "Kızımın bu sporda önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına...

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Zekiye Tuana, antrenmanlarına devam etti.

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına...

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Zekiye Tuana, antrenmanlarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor'un Hedefi: Mali Disiplin ve Sportif Başarı
2
Zekiye Tuana Çetin, Gülle Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu
3
Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Ece Akgün, Yeni Başarıların Peşinde
4
Yusuf Ali Cömertpay: İlk Uluslararası Şampiyona ve Olimpiyat Hayalleri
5
Sivasspor'dan Aliou Badji Transferi
6
Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
7
Salomon Çeşme Maratonu 10-11 Mayıs’ta Koşulacak

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar