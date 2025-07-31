Zekiye Tuana Çetin, Gülle Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu

Kilisli Genç Yıldız Gülle Atmada Harikalar Yaratıyor

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyenlere meydan okuyarak gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Destekleyici antrenörü Sercan Yavuz'un yönlendirmesiyle geçen yıl bu spora adım atan Zekiye, hızlı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Bu yıl 13-15 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu 14 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Zekiye, 4-6 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleştirilen Aycan Önal 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsüne çıkarak zaferini taçlandırdı.

Kendine Güvenen Bir Sporcu: Zekiye Tuana Çetin

AA muhabirine konuşan Zekiye Tuana, arkadaşlarının gülle atmanın erkekler için olduğunu söylemesine rağmen, azmiyle büyük başarılar elde ettiğini belirtti. "Gülleyi genelde erkekler atıyor. Bu sporu, kızların da yapabileceğini göstermek için başladım. Sonrasında çok sevdim ve bırakmak istemedim," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

İleride Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedefleyen Zekiye Tuana, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Antrenör Sercan Yavuz ise, Zekiye'nin sıkı çalışmasını ve azmini vurgulayarak, "Yeni başlamış olmasına rağmen çok iyi bir ivme yakaladı. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyoruz," diye konuştu.

Ailenin Desteği

Anne Ayşe Çetin, kızına olan inancını dile getirerek, "Kızımın bu sporda önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Zekiye Tuana, antrenmanlarına devam etti.

Kilis'te yaşayan 12 yaşındaki Zekiye Tuana Çetin, "Erkek sporu, yapamazsın" diyen arkadaşlarına inat başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Zekiye Tuana, antrenmanlarına devam etti.