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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri Tanıtım Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri, 29 takım ve 114 sporcu ile İstanbul'da başladı. İş birliği ve spora yatırımlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:05
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri Tanıtım Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri Tanıtım Toplantısı

Türkiye'nin en iyi tenis takımlarının belirleneceği Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Taç Spor Kulübü ev sahipliğinde, 29 takımdan 114 sporcunun katılımıyla bugün başlayan ve 22 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonun tanıtımında, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, davetliler ve basın mensupları bir araya geldi.

İpek Soylu: “Hedefimiz Turnuvanın Kalitesini Artırmak”

Organizasyonun ilk ayağının dört farklı şehirde gerçekleştiğini belirten Soylu, “Kıymetli bir organizasyon ve iş birliği için karşınızdayız. 1980'den beri devam eden bir lig. Bir 6 senelik ara oldu ama tekrardan hızını ve kalitesini artırarak devam ediyor. Çok çeşitlilik var. Hedefimiz önümüzdeki 4 sene boyunca turnuvanın kalitesini artırmak.” dedi.

İpek Soylu: “Önemli Sponsorluklar ve Derecelendirmeler”

Turnuvanın ilerleyen yıllarda farklı formatlarda devam edeceğine dikkat çeken Soylu, “Testi için değerli sporcularımız var. Kıymetli sporcularla bu haftayı geçireceğiz. Performans olarak oynamayıp ama tenisin içinde olan sporcuların bu sporcularla karşılaşması çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Seda Zeren Adıgüzel: “Sporun Evrensel Dili”

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, organizasyondan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Spor, evrensel bir dil. İnsanları belli bir paydada buluşturur. Zeren Spor Kulübümüz, Sultanlar Ligi'nde oynuyor.” dedi. Adıgüzel, federasyon ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve tüm sporcuların güzel maçlar çıkaracağına inandığını belirtti.

Tanıtım toplantısı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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