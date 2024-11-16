Zeren Spor, Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dorukta

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu zafer, Zeren Spor'un ligdeki 5. galibiyeti oldu.

Mücadele Dolu Bir Maç

Maç boyunca iki takım da üstünlük sağlamak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Ancak Zeren Spor, son setlerde gösterdiği üstün performansla karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Ligdeki Durum

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, sezon boyunca 2. mağlubiyetini almış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde rekabetin hız kesmeden devam edeceği gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.