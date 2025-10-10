Zeren Spor, VakıfBank maçı için hazır

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026'nin ilk haftasında VakıfBank'ı ağırlayacak; Ljubicic, Beyza ve Saliha hazırlıkları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 21:18
Zeren Spor VakıfBank maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın VakıfBank'ı konuk edecek Zeren Spor, karşılaşma öncesinde son antrenmanını yaptı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki antrenmandan önce başantrenör Stevan Ljubicic ile oyuncular Beyza Arıcı ve Saliha Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stevan Ljubicic: Hazırlıklar sorunsuz geçti

Stevan Ljubicic, "En önemlisi sezon öncesi hazırlıklarını sorunsuz, sakatlıksız tamamlamak. Oyuncular yeni sezon için çok motive ve çok heyecanlılar. Bu yüzden şimdiye kadar yaptıklarımızdan memnunum. Son şampiyon VakıfBank'ın Türk voleybolunda ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Diğer tüm takımlar için bir rol model olmalılar. İlginç bir maç bekliyorum ve bizim görevimiz onlarla rekabet etmek. Geçen yılki gibi belki bir sürpriz yapabiliriz. Hedefimiz maçtan maça daha iyi olmak. Bildiğiniz gibi genç bir takımız. Geliştirmemiz ve öğrenmemiz gereken çok şey var. Sabırlı olmalıyız. Homojen bir takım olmalıyız. Her maç için savaşmalı ve adım adım ilerlemeliyiz."

Taraftarları sezon boyunca her maça davet eden 45 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, "Onları takımımızı desteklemeye davet etmek istiyorum, çünkü bizim için çok şey ifade ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Beyza Arıcı: Ankara'da ilk sezonum

Beyza Arıcı ise "Yeni sezon hazırlıklarımız güzel geçti. Yeni oluşan, bir sürü yeni oyuncunun olduğu bir ekibiz. Takım olarak kimyamız güzel. İyi bir hazırlık süreci geçirdik ve yarın ilk maçımıza çıkıyoruz. Ankara'daki ilk senem. İlk kez burada yaşıyorum, ilk defa burada oynuyorum. O yüzden kendi adıma çok heyecanlıyım. Bu takımla ilk resmi maçımıza çıkacağımız için de çok heyecanlıyım. Yarın bence çok keyifli bir sezona başlangıç olacak." diye konuştu.

Saliha Şahin: Hedef ilk dört ve Şampiyonlar Ligi

Saliha Şahin de "Yaklaşık iki buçuk aylık bir hazırlık sürecimiz vardı. Bu dönemde hazırlık maçları yaptık, turnuvalar yaptık. Gayet iyi gidiyoruz. Yarınki VakıfBank maçına da güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Güzel oynamamız gerekiyor. Ligde yapabileceğimiz en iyi sıralamayı yapmak istiyoruz. Tabii ki maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Ancak bu takım ilk dört için kuruldu ve elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde CEV Şampiyonlar Ligi için de hedefimiz yine gidebildiğimiz kadar üst noktaya gidebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

