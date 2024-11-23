Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı Devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şok Sonuç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında, Zeren Spor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşma sonucunda Zeren Spor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Zeren Spor, ligdeki iddiasını güçlendirdi ve önemli bir puan kazandı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise sahasında beklediği sonucu alamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.