DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.406.996,07 0,5%

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı Devirdi

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:48
Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı Devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şok Sonuç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında, Zeren Spor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşma sonucunda Zeren Spor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Zeren Spor, ligdeki iddiasını güçlendirdi ve önemli bir puan kazandı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise sahasında beklediği sonucu alamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Yönetimi ve Aileleri Bir Araya Geldi: Barbekü Keyfi
2
Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Farkla Geçti
3
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 Geçti
4
TFF'den Yeni Klasman Temsilci Semineri Düzenlendi
5
Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı Devirdi
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. Hafta Maçları Gerçekleşti
7
Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü’nü Deplasmanda 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı