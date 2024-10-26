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Zerenspor, Aras Kargo'yu Zor Bir Maçın Ardından Yendi

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:19
Zerenspor, Aras Kargo'yu Zor Bir Maçın Ardından Yendi

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında, Zerenspor, Aras Kargo ile karşılaştı. Zorlu mücadele, deyim yerindeyse nefesleri kesti.

Maç Sonucu

Deplasmanda oynanan maçta, Zerenspor, Aras Kargo'nu 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin sıkı rekabetine renk kattı.

Gelişmeler

Özellikle son setlerde gösterilen performans, Zerenspor ekibinin azmini ve yeteneklerini gözler önüne serdi. Takım, bu galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

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