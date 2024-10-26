Zerenspor, Aras Kargo'yu Zor Bir Maçın Ardından Yendi

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında, Zerenspor, Aras Kargo ile karşılaştı. Zorlu mücadele, deyim yerindeyse nefesleri kesti.
Maç Sonucu
Deplasmanda oynanan maçta, Zerenspor, Aras Kargo'nu 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin sıkı rekabetine renk kattı.
Gelişmeler
Özellikle son setlerde gösterilen performans, Zerenspor ekibinin azmini ve yeteneklerini gözler önüne serdi. Takım, bu galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.