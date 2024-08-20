Zeynep Sönmez ABD Açık Elemelerinde İkinci Tura Yükseldi

Zeynep Sönmez İkinci Tura Yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde önemli bir başarıya imza atarak Dalma Galfi’yi mağlup etti ve ikinci tura yükseldi.
USTA Billie Jean King National Tennis Center'da Oynandı
Türkiye Tenis Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, New York’un Queens bölgesinde bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center’da gerçekleşen organizasyonda, milli raket ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşı karşıya geldi.
Maç Sonuçları
Zeynep Sönmez, karşılaşmada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçerek elemelerin ikinci turuna adını yazdırdı.