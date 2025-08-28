DOLAR
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek sezonun son grand slam'i ABD Açık'tan elendi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:34
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açıkta 2. turda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maçın öne çıkanları

Dünya sıralamasının 81inci basamağındaki 23 yaşındaki Sönmez, New York'ta düzenlenen tek kadınlar 2. tur maçında turnuvanın 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

Maça tutuk başlayan Sönmez, ilk seti 7-5 kaybetti. İkinci sette geri dönen milli sporcu, seti 7-6 alarak maçı final sete taşıdı.

Final sette kısa süreli bir üstünlük yakalayan Sönmez, 3-2 öne geçti ancak seti 6-3 kaybetti. Karşılaşma toplamda 2,5 saat sürdü ve Sönmez müsabakayı 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

