Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Talia Gibson ile Kapışacak

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turunda Talia Gibson ile karşılaşacak. Turnuvanın detayları ve diğer eşleşmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:17
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Talia Gibson ile Kapışacak

Avustralya Açık İlk Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

2024 sezonunun ilk grand slam organizasyonu olan Avustralya Açık, 12 Ocak Pazar günü başlayacak. Turnuvanın ilk tur eşleşmeleri açıklandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde ev sahibi tenisçi Talia Gibson ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez'in Maç Detayı

Dünya sıralamasında 93. sırada yer alan Zeynep Sönmez, Talia Gibson ile 150. sıradaki rakibiyle korta çıkacak. Eğer Sönmez, rakibini elemeyi başarırsa, ikinci turda İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı) ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Dünya 1 Numarası Sabalenka'nın Eşleşmesi

Tek kadınların son iki yılın şampiyonu olan Belaruslu Aryna Sabalenka, ilk turda 2017 ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens ile mücadele edecek. Ayrıca, beş grand slam zaferi bulunan Polonyalı Iga Swiatek (2) ikinci tura çıkabilmek için Çek Katerina Siniakova ile karşı karşıya gelecek.

Tek Erkeklerdeki Önemli Eşleşmeler

Turnuvanın erkek kategorisinde de heyecan dolu maçlar bekleniyor. Dünya 1 numarası Jannik Sinner, ilk turda Şilili Nicolas Jarry ile karşılaşacak. Ayrıca, Alman Alexander Zverev (2), Fransız Lucas Pouille ile mücadele edecek. Üç grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Carlos Alcaraz (3), Kazak Alexander Shevchenko ile, Sırp Novak Djokovic (7) ise ABD'li Nishesh Basavareddy ile korta çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seth Quintero ve Luciano Benavides, 2025 Dakar Rallisi'nin 5. Etabını Kazandı
2
Ural Aküzüm, Amatör Futbol İçin Reform Sözü Verdi
3
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ve Opet Arasında Yenilikçi Sponsorluk Anlaşması
4
Sivasspor Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Galatasaray, David Efianayi ile Yollarını Ayırdı
7
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Talia Gibson ile Kapışacak

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak