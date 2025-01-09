Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Talia Gibson ile Kapışacak

Avustralya Açık İlk Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

2024 sezonunun ilk grand slam organizasyonu olan Avustralya Açık, 12 Ocak Pazar günü başlayacak. Turnuvanın ilk tur eşleşmeleri açıklandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde ev sahibi tenisçi Talia Gibson ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez'in Maç Detayı

Dünya sıralamasında 93. sırada yer alan Zeynep Sönmez, Talia Gibson ile 150. sıradaki rakibiyle korta çıkacak. Eğer Sönmez, rakibini elemeyi başarırsa, ikinci turda İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı) ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Dünya 1 Numarası Sabalenka'nın Eşleşmesi

Tek kadınların son iki yılın şampiyonu olan Belaruslu Aryna Sabalenka, ilk turda 2017 ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens ile mücadele edecek. Ayrıca, beş grand slam zaferi bulunan Polonyalı Iga Swiatek (2) ikinci tura çıkabilmek için Çek Katerina Siniakova ile karşı karşıya gelecek.

Tek Erkeklerdeki Önemli Eşleşmeler

Turnuvanın erkek kategorisinde de heyecan dolu maçlar bekleniyor. Dünya 1 numarası Jannik Sinner, ilk turda Şilili Nicolas Jarry ile karşılaşacak. Ayrıca, Alman Alexander Zverev (2), Fransız Lucas Pouille ile mücadele edecek. Üç grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Carlos Alcaraz (3), Kazak Alexander Shevchenko ile, Sırp Novak Djokovic (7) ise ABD'li Nishesh Basavareddy ile korta çıkacak.