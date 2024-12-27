Zeynep Sönmez, Brisbane International Elemelerinde Finale Yükseldi

Brisbane International’da Büyük Başarı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Brisbane International elemelerinde gösterdiği üstün performansla finale yükseldi.

Ekaterina Makarova'yı Mağlup Etti

22 yaşındaki Zeynep, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen elemelerde Ekaterina Makarova ile karşılaştı. 52 dakika süren bu mücadelede, milli sporcu rakibini 6-1 ve 6-0’lık setlerle geçerek finale adını yazdırdı.

Finalde Rakibi: Polina Kudermetova

Zeynep Sönmez, final turunda 29 Aralık Pazar günü başka bir Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşılaşacak. Bu mücadele, genç milli tenisçimizin kariyerindeki önemli anlardan biri olacak.