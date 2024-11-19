Zeynep Sönmez: İlk 100'de Kalıcı Olmak İstiyorum

Zeynep Sönmez, İlk 100'de Yer Almayı Hedefliyor

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonu WTA sıralamasında 91. basamakta tamamladı. 22 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ilk 100'de kalıcı olmak istediğini vurguladı.

Meksika Turnuvası Zorluydu

Zeynep, Meksika'daki turnuvanın kendisi için zorlu geçtiğini belirterek, "Meksika benim için zorlu bir turnuva oldu. Fiziksel ve mental olarak zorlandığım anlar oldu. Şampiyon olabildiğim için çok mutluyum." dedi. Şampiyonluğu sonrasında ailesini aradığını da ekleyen Sönmez, bu anın kendisi için "çok güzel ve özel" olduğunu ifade etti.

Yoğun Program ve Motivasyon

Zeynep, Meksika'ya gitmeden önce uzun bir seyahat süreci yaşadığını ve bu nedenle orada turnuvaya katılmayı düşünmediğini belirtti: "Tokyo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Miami'ye ardından Merida'ya geçiş yaptım. Sadece 1 gün dinlenebildim." Ancak zorlu süreç ve motivasyon eksikliğine rağmen, Meksika'daki turnuvaya katılma kararı aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

İlk 100'de Kalıcı Olmak İstiyorum

Zeynep, WTA sıralamasında ilk 100'de kalıcı olmayı hedeflediğini düşündüğünü belirtirken, "Biraz hayal ettiğimden önce ilk 100'e girdim. Bunu korumak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Grand Slam turnuvalarında ana tablo oynama heyecanını da yaşadığını aktardı.

2025 için Beklentiler Artıyor

Meksika'daki zaferinin ardından beklentilerin arttığını kabul eden Sönmez, "Tenis, kazandığından çok kaybettiğin bir spor. Benim için önemli olan, dünden daha iyi olmam. Somut hedefler koymuyorum." dedi. Ancak 2025 yılı için baskının olabileceğini düşündüğünü belirten Zeynep, bu duruma adapte olması gerektiğini ifade etti.

Tenisi Bir Araç Olarak Kullanmak

Zeynep Sönmez, amacının insanlara olumlu katkı sağlamak olduğunu ifade ederken, "Hayallerim var. Amacım tenisi bir araç olarak kullanıp insanlara ilham olabilmek. Grand Slamlerde kupa kaldırma hayalim var." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan ve sezonu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında 91. basamakta tamamlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan ve sezonu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında 91. basamakta tamamlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.