Zeynep Sönmez Meksika'dan Şampiyonlukla Döndü

Zeynep Sönmez Yurda Döndü

Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda birincilik elde eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ülkesine döndü. Zeynep, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde Türkiye Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Hedefleri ve Duyguları

Yurda dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeynep, ilk WTA şampiyonluğunu kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Federasyon, ENKA Spor Kulübü ve ailemin desteği çok önemliydi. 7 yaşında tenise başladım ve bu şampiyonluk, hedeflerimden bir tanesiydi. Ancak şu anda hedefimde şampiyonluktan daha çok kendimi geliştirmek var."

WTA Sıralamasındaki Yükselişi

Zeynep, WTA sıralamasında 36 basamak yükselerek 91. sırada yer almanın kendisi için büyük bir adım olduğunu vurguladı. "Kariyerimin en başından beri ilk 100'e girmek hayalimdi. Çok mutluyum. Şampiyonlukla bu hedefimin gerçekleşmesi beni sevindiriyor. Artık grand slam organizasyonlarında ana tablo şansı yakalıyorum; bu, benim için son derece kıymetli." şeklinde görüş bildirdi.

Federasyon ve Kulüp Yetkililerinin Yorumları

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu başarının uzun vadeli stratejik planlarla geldiğini ifade ederek, "Zeynep Sönmez, Türk tenisini gençleştiren bir sporcudur. Daha önce Çağla Büyükakçay ile benzer bir şampiyonluk yaşamıştık. Zeynep, bu başarıyı 5 yıl geriye çekti. Türkiye, bir tenis ülkesi. Zeynep'in büyük mücadelesini gururla izledik." dedi.

ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı ise Zeynep'in başarısının bir dönüm noktası olduğunu ve 15 yıl süren antrenmanlarının bu başarıyı getirdiğini belirtti. Ayrıca, "Zeynep'e artık yeni bir kapı açıldı ve Zeynep ilkleri başarmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Zeynep Sönmez'i (ortada), Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağda) ve ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı (solda) çiçeklerle karşıladı.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Zeynep Sönmez'i (ortada), Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağda) ve ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı (solda) çiçeklerle karşıladı.