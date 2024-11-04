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Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta Şampiyon Oldu

Bakan Bak, Zeynep Sönmez'i Merida Açık'ta elde ettiği WTA 250 şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:30
Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta Şampiyon Oldu

Genç Yetenek Zeynep Sönmez'in Başarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WTA 250 kapsamındaki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda birinci gelen milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.

İlk WTA Şampiyonluğu

Bakan Bak, finalde ABD'li tenisçi Ann Li'yi 2-0 yenerek kariyerinin ilk WTA zaferini elde eden 22 yaşındaki sporcumuzun başarısını değeri bir mesajla ifade etti. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen ailesi ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Unutmayın, milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."

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