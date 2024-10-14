Zeyyat Kafkas'a 'En İyi Spor Adamı' Ödülü

Amatör Spor Haftası'nda Ödül Töreni

Trabzon'da gerçekleşen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 'En iyi spor adamı' ödülünü kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, amatör sporun önemine değinerek, "Amatör gruplar, sporun gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Avrupa Gençlik Olimpiyatları gibi organizasyonlar, bu sporcuların emeğiyle gerçekleşti," dedi.

Sporcuların Değerleri ve Sorumluluklarımız

Genç, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda, sporcunun sahip olması gereken değerleri yaşatmalıyız. Trabzon'u hem bireysel hem de takım sporlarında daha ileriye taşımak için çalışıyoruz."

İl Gençlik ve Spor Müdürü'nden Destek

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı, amatör sporların profesyonelliğin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Gelecekte, Trabzonspor ve milli takımlarda bizleri temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz," şeklinde konuştu.

ASKF Başkanı'nın Vurgusu

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ise, Trabzon'un ve Türkiye'nin gururu olan başarıların arkasında, sporcuların desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başka illerde kazanan sporcuları önce kendi şehrimizde tutmalıyız," dedi.

Kafkas'tan Teşekkür Mesajı

Ödülünü alan Zeyyat Kafkas, "Bu ödülü amatör ruhumla kabul ediyorum. Amatör sporun amacı sadece başarı değil, aynı zamanda iyi bireyler yetiştirmektir," açıklamasında bulundu. Kafkas, Amatör Spor Haftası'nı düzenleyenlere teşekkür etti.