Ziraat Bankkart 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 3-1 Kazandı

Ziraat Bankkart 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 3-1 ile kazandı

Ziraat Bankkart, 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Maç Özeti

Karşılaşmada Ziraat Bankkart, setleri 3-1 tamamlayarak turnuvayı zirvede bitirdi. Takımın disiplinli oyun yapısı ve etkili servisleri galibiyette belirleyici rol oynadı.

Sonuç ve Önemi

Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 sezonunun önemli kupalarından biri olan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış oldu. Mücadele, kulüp ve taraftarlar için sezonun öne çıkan anlarından biri olarak kayda geçti.

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.