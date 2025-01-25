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Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:34
Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Galibiyet Serisini Sürüyor

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Önemli Galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor karşısında önemli bir mücadele sergileyerek 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Müsabaka, her iki takımın da yoğun mücadeleye sahne olduğu bir atmosferde geçti. Ziraat Bankkart, bu galibiyetle Ligdeki başarılarını sürdürürken, Arkas Spor ise sıkı bir rekabet içerisinde duruma göz attı.

Bu skor, Ziraat Bankkart'ın ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Takımın oyuncuları, sergiledikleri performansla taraftarlarını bir kez daha gururlandırmayı başardı.

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