Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Final Peşinde

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu kazanma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Mücadele Detayları

Rzeszow kentinin Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Ziraat Bankkart, turnuvanın son şampiyonu Asseco Resovia karşısında, 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

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Bu yıl Türkiye, 2013 (Halkbank), 2018 (Ziraat Bankkart) ve 2019 (Galatasaray) yıllarından sonra Erkekler CEV Kupası finalinde dördüncü kez temsil edilecek. 2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikincilik elde eden Ziraat Bankkart, CEV Kupası'ndaki ikinci, Avrupa kupalarındaki ise üçüncü finaline çıkma başarısı göstermekte.

Başkent temsilcisi, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye Erkekler CEV Kupası'ndaki ikinci zafere ulaştırmayı amaçlıyor. 2013 yılında İtalya'nın Top Volley Latina takımıyla oynanan finalde Halkbank, 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kupayı kazanmıştı. Bu başarı dışında, henüz Erkekler CEV Kupası'nı kazanan başka bir Türk kulübü bulunmuyor.