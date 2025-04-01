DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,08 -0,09%
ALTIN
3.821,6 -0,31%
BITCOIN
3.199.420,06 -2,25%

Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinin ilk maçında Asseco Resovia'yla yarın Polonya'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:27
Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Final Peşinde

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu kazanma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Mücadele Detayları

Rzeszow kentinin Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Ziraat Bankkart, turnuvanın son şampiyonu Asseco Resovia karşısında, 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

Türk Voleybol Tarihinin Önemli Anları

Bu yıl Türkiye, 2013 (Halkbank), 2018 (Ziraat Bankkart) ve 2019 (Galatasaray) yıllarından sonra Erkekler CEV Kupası finalinde dördüncü kez temsil edilecek. 2018 CEV Kupası ve 2021 CEV Challenge Kupası'nda ikincilik elde eden Ziraat Bankkart, CEV Kupası'ndaki ikinci, Avrupa kupalarındaki ise üçüncü finaline çıkma başarısı göstermekte.

Başkent temsilcisi, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye Erkekler CEV Kupası'ndaki ikinci zafere ulaştırmayı amaçlıyor. 2013 yılında İtalya'nın Top Volley Latina takımıyla oynanan finalde Halkbank, 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kupayı kazanmıştı. Bu başarı dışında, henüz Erkekler CEV Kupası'nı kazanan başka bir Türk kulübü bulunmuyor.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü
3
Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı
4
Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu
5
THY Avrupa Ligi'nde 33. Haftanın Heyecanı Başlıyor
6
Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor
7
Pelicans'ta Williamson ve McCollum Sezonu Kapattı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!