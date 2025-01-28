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Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Guaguas'ı Konuk Ediyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası play-off turu rövanşında Guaguas'ı misafir edecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:51
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Guaguas'ı Konuk Ediyor

Ziraat Bankkart, Guaguas ile Maç Yapıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İspanyol Guaguas takımını konuk edecek. Karşılaşma, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İlk Maçın Avantajı

Las Palmas kentinde oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj sağlayan Ziraat Bankkart, üst tura yükselmek için elinden geleni yapacak. Taraftarları için büyük bir heyecanla beklenen bu mücadelede, ev sahibi takım galibiyet peşinde koşacak.

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