Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Guaguas'ı Konuk Ediyor

Ziraat Bankkart, Guaguas ile Maç Yapıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İspanyol Guaguas takımını konuk edecek. Karşılaşma, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İlk Maçın Avantajı

Las Palmas kentinde oynanan ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj sağlayan Ziraat Bankkart, üst tura yükselmek için elinden geleni yapacak. Taraftarları için büyük bir heyecanla beklenen bu mücadelede, ev sahibi takım galibiyet peşinde koşacak.