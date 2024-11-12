Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda VaLePa'yı 3-1 Geçti

Ziraat Bankkart CEV Kupası'na Hızlı Başladı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turundaki ilk maçında Fin kulübü VaLePa ile karşı karşıya geldi. Sastamala kentinde bulunan spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Set Sonuçları

Maç boyunca 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15 set sonuçlarıyla üstünlük sağlayan Ziraat Bankkart, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş Maçı 20 Kasım'da

İki takım arasındaki tur mücadele, 20 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak olan rövanş maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma ile birlikte tur atlayan taraf belli olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.