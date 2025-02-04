Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Dikkat Çeken Sonuç

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında, Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu galibiyetle birlikte Ziraat Bankkart, ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu. Takım, sezon boyunca gösterdiği form ile göz dolduruyor.

Özellikle deplasman maçlarında elde edilen bu tip zaferler, Ziraat Bankkart'ın ligin zirvesine yaklaşması açısından büyük önem taşıyor. Rams Global Cizre Belediyespor ise bu sonuçla birlikle yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalabilir.

Voleybolseverlerin dikkatini çeken bu mücadele, ligdeki rekabetin de ne denli heyecan dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.