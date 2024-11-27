Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında, Ziraat Bankkart, başkentte konuk ettiği Spor Toto karşısında muhteşem bir performans sergileyerek mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Maçın Detayları

Ziraat Bankkart, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine şans tanımadı. Bu zafer, takımın ligdeki başarısını pekiştirdi.

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