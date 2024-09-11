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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı 12 maçla devam etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:28
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kıran Kırana Mücadeleler

Bugün Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda toplamda 12 heyecan dolu karşılaşma gerçekleştirildi. İşte alınan sonuçlar:

Karşılaşma Sonuçları

  • Çankırı Futbol SK - Kırıkkale FK: 1-2
  • Dersimspor - Adıyaman FK: 0-7
  • Bayburt Özel İdare - Serhat Ardahanspor: 2-0
  • Şırnak Petrol SK - Kurtalanspor: 4-1
  • Bitlis Özgüzelderespor - Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0
  • Onuksports Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor: 3-1
  • Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
  • Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK: 1-0
  • Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor: 6-5
  • Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor: 3-0
  • Zonguldak Kömürspor - Bartınspor: 2-0
  • Uşakspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

Bu sonuçlar neticesinde bazı takımlar bir üst tura çıkma mücadelesini sürdürürken, bazıları ise kupadan elenmekten kurtulamadı.

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