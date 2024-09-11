Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kıran Kırana Mücadeleler
Bugün Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda toplamda 12 heyecan dolu karşılaşma gerçekleştirildi. İşte alınan sonuçlar:
Karşılaşma Sonuçları
- Çankırı Futbol SK - Kırıkkale FK: 1-2
- Dersimspor - Adıyaman FK: 0-7
- Bayburt Özel İdare - Serhat Ardahanspor: 2-0
- Şırnak Petrol SK - Kurtalanspor: 4-1
- Bitlis Özgüzelderespor - Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0
- Onuksports Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor: 3-1
- Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
- Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK: 1-0
- Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor: 6-5
- Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor: 3-0
- Zonguldak Kömürspor - Bartınspor: 2-0
- Uşakspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0
Bu sonuçlar neticesinde bazı takımlar bir üst tura çıkma mücadelesini sürdürürken, bazıları ise kupadan elenmekten kurtulamadı.