Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kıran Kırana Mücadeleler

Bugün Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda toplamda 12 heyecan dolu karşılaşma gerçekleştirildi. İşte alınan sonuçlar:

Karşılaşma Sonuçları

Çankırı Futbol SK - Kırıkkale FK : 1-2

- : 1-2 Dersimspor - Adıyaman FK : 0-7

- : 0-7 Bayburt Özel İdare - Serhat Ardahanspor : 2-0

- : 2-0 Şırnak Petrol SK - Kurtalanspor : 4-1

- : 4-1 Bitlis Özgüzelderespor - Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK : 2-0

- : 2-0 Onuksports Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor : 3-1

- : 3-1 Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor : 1-0

- : 1-0 Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK : 1-0

- : 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor : 6-5

- : 6-5 Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor : 3-0

- : 3-0 Zonguldak Kömürspor - Bartınspor : 2-0

- : 2-0 Uşakspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

Bu sonuçlar neticesinde bazı takımlar bir üst tura çıkma mücadelesini sürdürürken, bazıları ise kupadan elenmekten kurtulamadı.