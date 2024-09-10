Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu Başladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu Heyecanla Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, bugün oynanan iki karşılaşmayla hızlı bir başlangıç yaptı.

İlk Maçta Kilis Belediyespor'un Zaferi

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşılaşan Kilis Belediyespor, 26. dakikada Arif Bostancı'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Düzce Cam Düzcespor'un Güçlü Performansı

Diğer maçta ise Düzce Cam Düzcespor, Sinopspor'u konuk etti. 17. dakikada Fatih Gök'ün ve 90. dakikada Sercan Uslu'nun penaltı golüyle Düzcespor, maçı 2-0 kazanarak bir sonraki tura adını yazdırdı.

Devam Eden Müsabakalar

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak diğer karşılaşmalarla devam edecek ve tamamlanacak.