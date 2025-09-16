Ziraat Türkiye Kupası: 17-18 Eylül 2. Tur Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turu için 17-18 Eylül tarihlerinde görev yapacak hakemler, TFF tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:22
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

17 Eylül

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor: Doğu Yılmaz

14.30 Muşspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl

14.30 Dersimspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar

14.30 Malatya Yeşilyurtspor - Adana 01 FK: Berkay Ağış

14.30 Kahramanmaraşspor - Karaman FK: Levent Balcı

15.00 Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: Mehmet Terece

15.00 Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru

15.00 Galata SK - Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana

15.00 Karabük İdmanyurdu - Güzide Gebze SK: Turhan Beyke

15.00 Küçükçekmece Sinopspor - Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir

15.00 GMG Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor: Erdem Temel

15.00 Amasyaspor FK - KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin

15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Pazarspor: Berat Can Taşkesen

15.00 Silifke Belediyespor - AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı

15.00 Kütahyaspor - Altınordu: Hasan Kaçar

15.00 Somaspor - Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker

15.00 Kepezspor - Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt

16.00 Özbelsan Sivasspor - Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen

18.00 Seza Çimento Elazığspor - 12 Bingölspor: Melih Kurt

19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor - Yalova FK 77: Berat Osmancıklı

19.00 Menemen FK - Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: Burak Kamalak

19.00 Anagold 24Erzincanspor - 1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi

19.00 Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder

19.00 Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap

19.00 Bornova 1877 Sportif Faaliyetler - Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel

19.00 Niğde Belediyespor - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk

18 Eylül Perşembe

14.30 Düzce Cam Düzcespor - Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Giresunspor - 52 Orduspor: Tolga Akbaba

20.00 Eskişehirspor - Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz

