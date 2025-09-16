Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Ağrı 1970 SK ve Altı Takım Daha 3. Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan 7 maçla sürdü. Çekişmeli karşılaşmaların ardından bazı takımlar 3. tura adını yazdırdı.
Tur Atlayan Takımlar
Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ve Manisa FK 3. tura yükseldi.
2. Tur Sonuçları
Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1
Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)
Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1
Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1