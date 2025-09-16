Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Ağrı 1970 SK ve Altı Takım Daha 3. Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan 7 maçın ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ve Manisa FK 3. tura çıktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:27
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Ağrı 1970 SK ve Altı Takım Daha 3. Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Ağrı 1970 SK ve Altı Takım Daha 3. Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan 7 maçla sürdü. Çekişmeli karşılaşmaların ardından bazı takımlar 3. tura adını yazdırdı.

Tur Atlayan Takımlar

Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ve Manisa FK 3. tura yükseldi.

2. Tur Sonuçları

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Ağrı 1970 SK ve Altı Takım Daha 3. Tura Yükseldi
2
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya'da Başladı
3
FIFA, Kulüplere 355 Milyon Dolar Ödeyecek — 2026 Dünya Kupası Elemeleri
4
WTT Cappadocia 2025 Nevşehir'de Başladı — 250 Sporcu Katılıyor
5
Fenerbahçe - Alanyaspor: Ligde 19. Randevu
6
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazır
7
Lewis Hamilton'dan Gazze için yardım çağrısı: 'Soykırım' uyarısı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa