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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, 22 maçın tamamlanmasıyla sona erdi. Takımlar bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:11
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Eşleşmeleri Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna ait 23 maçın 22'si tamamlandı. Takımlar, rakipleri karşısında gösterdikleri üstün performansla bir üst tura yükselmeyi başardılar.

Son Karşılaşma

Bugünkü son müsabaka, saat 19.00'da Giresunspor ile Viranşehir Belediyespor arasında yapılacak. Bu kapanış maçı, tur için kritik bir öneme sahip olabilecek.

Müsabaka Sonuçları

İşte gün içerisinde oynanan maçların sonuçları:

  • Adıyaman FK - Afyonspor: 5-0
  • Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947: 0-3
  • Kolibri Ağrı 1970 - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-0
  • Muğlaspor - Sarıyer: 4-4 (Penaltılarda 2-4)
  • Niğde Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-0
  • 23 Elazığ FK - Polatlı 1926: 3-2
  • Bitlis Özgülderespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1 (Penaltılarda 3-4)
  • Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer FK: 0-4
  • Beykoz Anadoluspor - Tire 2021 FK: 0-3
  • Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor: 2-1
  • Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor: 2-1
  • Smart Holding Çayelispor - Yeşil Yalova FK: 0-2
  • Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhanspor: 4-0
  • Nazillispor - Somaspor: 1-5
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - Kırklarelispor Futbol: 0-2
  • Ankara Demirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (Penaltılarda 4-3)
  • Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor: 1-3
  • Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969: 2-6
  • Küçükçekmece Sinopspor - Altınordu: 7-3
  • Bayburt Özel İdarespor - İzmir Çoruhlu FK: 2-0
  • Ergene Velimeşespor - Çankayaspor: 1-0
  • Altay - Karaman FK: 0-1

Takımlar, bu başarılı sonuçlarla Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turuna adlarını yazdırdı.

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