Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Sonuçları: 17 Maçta Üst Tura Yükselenler

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan 17 maç sonunda Bursaspor, Muşspor, Dersimspor ve diğer takımlar üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:32
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turda 17 Maç Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadeleleri bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Toplam 17 maçın ardından bir sonraki tura çıkan takımlar belli oldu.

Bursaspor, Muşspor, Dersimspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kahramanmaraşspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri, Çorluspor 1947, Beykoz Anadoluspor, Karabük İdmanyurdu, Sultan Su İnegölspor, Fatsa Belediyespor, KCT 1461 Trabzon FK, Merkür Jet Erbaaspor, Silifke Belediyespor, Kütahyaspor, Astor Enerji Çankayaspor ve Kepezspor, üst tura yükseldi.

Maç Sonuçları

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor: 1-2

Muşspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 5-0

Dersimspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-0

Malatya Yeşilyurtspor - Adana 01 FK: 3-2

Kahramanmaraşspor - Karaman FK: 1-0

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: 1-1 (Penaltılar 3-4)

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Galata SK - Beykoz Anadoluspor: 1-5

Karabük İdmanyurdu - Güzide Gebze SK: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor - Sultan Su İnegölspor: 1-3

GMG Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor: 3-3 (Penaltılar 4-5)

Amasyaspor FK - KCT 1461 Trabzon FK: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor - Pazarspor: 2-0

Silifke Belediyespor - AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 7-1

Kütahyaspor - Altınordu: 3-1

Somaspor - Astor Enerji Çankayaspor: 1-3

Kepezspor - Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 0-0 (Penaltılar 4-2)

