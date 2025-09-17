Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Sonuçları: 9 Maçta Üst Tura Yükselenler

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan 9 maçın ardından Özbelsan Sivasspor, 12 Bingölspor, Yalova FK 77 ve diğerleri üst tura çıktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:41
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda 9 Maç Sonrası Üst Tura Yükselenler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, 9 maçla devam etti. Karşılaşmaların ardından bazı takımlar bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Üst tura çıkan takımlar

Özbelsan Sivasspor, 12 Bingölspor, Yalova FK 77, Menemen FK, 1926 Bulancakspor, Orduspor 1967, Bursa Yıldırım SK, Aliağa Futbol, Niğde Belediyespor üst tura yükseldi.

2. Tur maç sonuçları

Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: 2-3

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: 1-2

Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: 0-2

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-1

Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: 0-1

Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 0-6

Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 3-1

Bu sonuçlarla kupada heyecan sürüyor; üst tura çıkan ekipler bir sonraki safhada mücadele edecek.

