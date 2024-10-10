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Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Heyecan Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda dört maç gerçekleştirildi, Diyarbekirspor uzatmalarda sahadan çekildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:48
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Heyecan Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün dört farklı maçla devam etti. Bu turda, rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, bir üst tura adını yazdırmaya çalıştı.

Diyarbekirspor Maçında Gerilim Yükseldi

Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor arasında oynanan karşılaşma, Diyarbekirspor'un takımının uzatma bölümünde sahadan çekilmesi nedeniyle tamamlanamadı. Müsabakanın 118. dakikasında, 1-0 geride olan Diyarbekirsporlu oyuncular, kulüpten gelen talimat doğrultusunda sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu durum üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, maçla ilgili kararını verecektir.

Sonuçlar ve Maçlar

Bugün oynanan diğer müsabakalarda da sonuçlar şu şekilde belirlendi:

  • Türk Metal 1963 - Pazarspor: 1-3
  • Kemerkent Bulvarspor - İnegölspor: 0-1
  • Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor: 0-1
  • Uşakspor - Bursaspor: 0-1

Turnuvanın 2. turu, günün ilerleyen saatlerinde saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan Erciyes 38 Futbol ile Orduspor 1967 maçıyla sonlandırılacak.

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