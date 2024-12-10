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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç programı 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:39
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç programı futbolseverlerle paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadeleler 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

5. Eleme Turu Programı

Aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleşecek olan maçlarla ilgili program şöyle:

17 Aralık Salı

  • 13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
  • 18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)
  • 20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Çarşamba

  • 13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)
  • 13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)
  • 13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)
  • 13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)
  • 13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)
  • 13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)
  • 15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
  • 20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe

  • 13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)
  • 14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)
  • 17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)
  • 17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
  • 20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

Bu önemli karşılaşmalarda takımlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

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