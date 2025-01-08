Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor İlk Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Boluspor ile karşılaştı. İstanbul'da gerçekleşen mücadeleyi Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Bu zaferle birlikte Eyüpspor, kupaya 3 puanla başlarken, konuk ekip Boluspor grup aşamasına puansız girdi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte her iki takım da galibiyet için büyük mücadele sergiledi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 16. dakikasında Emre Mor ile başlayan Eyüpspor atağında, Ahmed Kutucu kale dibinden yararlanamadı ve top direğin yanından dışarı çıktı. 28. dakikada ise Boluspor’un sol kanattan kullandığı kornerde Işık Kaan Arslan kafa vuruşuyla etkili oldu, fakat top az farkla auta gitti.

İlk yarı gollerden yoksun tamamlandı. İkinci yarının başında Eyüpspor'dan Emre Akbaba, kaleci Kubilay Anteplioğlu’na zor anlar yaşattı. 54. dakikada ise Boluspor’un Anıl Koç’un şutu da etkili oldu, ama kaleci Muhammed Birkan Tetik bu pozisyonu da savuşturmayı başardı.

Mücadelenin Dönüm Noktası

70. dakikada Eyüpspor’un öne geçmesini sağlayan gol, korner atışı sonrası geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde Vezo, Robin Yalçın’a indirdi ve Ahmed Kutucu, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu gol, maçtaki tek gol olarak kayıtlara geçti ve Eyüpspor, mücadelenin sonunda 1-0 galip gelmeyi başardı.

Eyüpspor, bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle adım atarken, Boluspor ise ilerleyen haftalarda toparlanma hedefiyle yoluna devam edecek.