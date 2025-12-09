DOLAR
42,57 -0,05%
EURO
49,54 0,1%
ALTIN
5.763,8 -0,43%
BITCOIN
3.988.064,95 -3,29%

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık 20.30'da

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta programı açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı saat 20.30'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:15
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık 20.30'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Tarihi Netleşti

Grup maçları 17-18 ve 23-24 Aralık'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta programını açıkladı. Turnuvanın ilk hafta maçları 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

En dikkat çeken randevu: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

17.30 Konyaspor - Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol

15.30 Boluspor - Fethiyespor

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

20.30 Samsunspor - Eyüpspor

Programdaki maç saatleri ve tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi; taraftarlar için önemli karşılaşmalar erken saatlerde başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 17. Hafta Programı Açıklandı
2
Sivasspor, Çorum FK hazırlıklarına başladı
3
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık 20.30'da
4
Antalya'da Sabah Sporlarına Yoğun İlgi
5
Polonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı: Frankowski, Szymanski ve Piatek Davet Edildi
6
Erzincan'da Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025: Veteranlar vs Gençler
7
Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park’ta

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi