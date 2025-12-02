Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 5-0 Yendi
Maç Sonucu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Sakaryaspor 0 - 5 Gençlerbirliği. Konuk ekip aldığı farklı galibiyetle tur atladı, Sakaryaspor kupaya veda etti.
Detaylar
Stat: Yeni Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter
Kadrolar
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Özgür Çoban dk. 46), Mirza Cihan(Kerem Yusuf Aydın dk. 78), Akuazaoku, Alparslan Demir(Zwolinski dk. 63), Mehmet Olçay(Emre Demir dk. 73), Eren Erdoğan(Erdem Dağlı dk.73), Selim Kütük, Doğukan Tuzcu, Kobiljar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm(Pereira dk. 64), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu(Martor dk. 85) , Dilhan Demir(Csoboth dk.85) , Varesanovic (Furkan Ayaz Özcan dk. 78), Koita(Seyfi Kiskanç dk. 85)
Goller
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 70 pen), Dilhan Demir (dk. 75 ve 83), Samed Onur (dk. 87), Sinan Osmanoğlu (dk. 90+2) — tümü Gençlerbirliği adına.
Sarı Kartlar
Sakaryaspor: Oğuzhan Açıl, Göktuğ Baytekin, Selim Kütük
Gençlerbirliği: Koita, Abdurrahim Dursun, Thalisson
