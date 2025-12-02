Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 5-0 Yendi

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti; Metehan, Dilhan (2), Samed ve Sinan golleri attı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:43
Maç Sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Sakaryaspor 0 - 5 Gençlerbirliği. Konuk ekip aldığı farklı galibiyetle tur atladı, Sakaryaspor kupaya veda etti.

Detaylar

Stat: Yeni Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Kadrolar

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Özgür Çoban dk. 46), Mirza Cihan(Kerem Yusuf Aydın dk. 78), Akuazaoku, Alparslan Demir(Zwolinski dk. 63), Mehmet Olçay(Emre Demir dk. 73), Eren Erdoğan(Erdem Dağlı dk.73), Selim Kütük, Doğukan Tuzcu, Kobiljar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm(Pereira dk. 64), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu(Martor dk. 85) , Dilhan Demir(Csoboth dk.85) , Varesanovic (Furkan Ayaz Özcan dk. 78), Koita(Seyfi Kiskanç dk. 85)

Goller

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 70 pen), Dilhan Demir (dk. 75 ve 83), Samed Onur (dk. 87), Sinan Osmanoğlu (dk. 90+2) — tümü Gençlerbirliği adına.

Sarı Kartlar

Sakaryaspor: Oğuzhan Açıl, Göktuğ Baytekin, Selim Kütük

Gençlerbirliği: Koita, Abdurrahim Dursun, Thalisson

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇINDA SAKARYASPOR, KONUK ETTİĞİ GENÇLERBİRLİĞİ’NE 5-0 MAĞLUP OLDU.

