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Ziraat Türkiye Kupası İlk Hafta Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maç programı belirlendi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:03
Ziraat Türkiye Kupası İlk Hafta Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 4 grupta gerçekleştirilecek mücadeleler 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

7 Ocak Salı

A Grubu:

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu:

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu:

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu:

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu:

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe

B Grubu:

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu:

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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