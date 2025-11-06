Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor'un Rakibi Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminde Kayserispor, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Maçlar 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:00
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kayserispor'un Rakibi Belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminde Kayserisporun rakibi Ankara Keçiörengücü oldu. Kura töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura Çekimi Ayrıntıları

Kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene Kayserispor Kulübü adına kimse katılmadı. 3. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek tur atlayan Kayserispor, bir sonraki turda TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile eşleşti.

4. Eleme Turu maçları 2, 3 ve 4 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Kayserispor ve Ankara Keçiörengücü arasındaki maçların programı ve sahaya çıkacak kadrolara ilişkin detaylar, TFF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

