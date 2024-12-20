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Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi: TFF ve Kulüp Başkanlarından Önemli Açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrası TFF ve kulüp başkanları, turnuvanın yeni formatı ve takımlarıyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:04
Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi: TFF ve Kulüp Başkanlarından Önemli Açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup müsabakaları için kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz öncülüğünde yapıldı. Kura sonrası Otyakmaz, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kura Katılımı

Otyakmaz, Fenerbahçe'nin kura çekimine katılmayacağını bildirdiğini belirtti. “Bize yazıyla kura çekimine katılmayacaklarını bildirdiler. Ancak grup aşamasında çekilmekle ilgili yönetim kurulundan bir karar almadık. Dolayısıyla bu süreç rutin bir şekilde devam etti.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yönetim kurulundan olumlu bir karar çıkacağına dair umutlarını da dile getirdi.

Otyakmaz, katılmama durumunda kuralların geçerli olacağını ve maça çıkmadıkları takdirde rakiplerine 3 puan yazılacağını vurguladı.

Kupanın Yeni Formatı ve Gelir Artışı

Kupanın yeni formatıyla ilgili olarak Otyakmaz, “İsviçre sistemini ligimize uyarlayarak yaptığımız bir kura oldu. Bu yeni format, hem taraftarlar hem de futbolseverler için keyifli bir süreç sunacaktır.” dedi. Ayrıca, Turkuvaz Medya ile bu yıl gelirlerde yaklaşık üç kat artış sağladıklarını da ekledi.

Kulüp Yöneticilerinin Açıklamaları

Fatih Karagümrük’ten Düşürülme İddiası

Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, geçtiğimiz sezon ligden neden düştüklerine dair bildiklerini ifade etti. “Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon ligden düşmedi, düşürüldü.” açıklamasında bulunan Bahar, kulübün bu sezon Süper Lig'e dönüş hedefinde iyi bir kadro kurduğunu belirtti.

Erzurumspor’un Hedefleri

Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dal, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın farklı bir formatta oynandığını ifade ederek, “Kupanın hak ettiği değeri görmediğini” ve takımının ligde kalması gerektiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Sportif Başarı Vurgusu

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, takım olarak sportif başarıya ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti. “Kupada 2 maçı evimizde oynayacak olmak çok önemli” diyerek yola çıkacakları başarı dolu süreci vurguladı.

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