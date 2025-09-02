DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu: 8 Maçta Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 8 maçla oynandı; takımların aldığı sonuçlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu: 8 Maçta Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 8 maçla tamamlandı. Aşağıda karşılaşmalarda alınan sonuçlar yer almaktadır.

Maç Sonuçları

12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor: 3-0

Yalova FK 77 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 2-0

Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankaya SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK: 7-1

Bursa Yıldırımspor-Altay: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-2

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK: 0-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-2

