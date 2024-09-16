Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Kura Çekimi Yarın Gerçekleşecek

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. 64 takım yarışacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Kura Çekimi Yarın Gerçekleşecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Çekimi Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunun kura çekimi yarın yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre,

Çekim Yer ve Saati

Kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinliğe TFF ve çeşitli kulüplerin yetkilileri katılacak.

2. Eleme Turu Detayları

Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig takımlarının yer alacağı bu turda, toplam 64 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 2. eleme turunda, rakiplerini yenen 32 ekip bir sonraki tura yükselebilecek.

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