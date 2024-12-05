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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Maçları Sona Erdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 18 maç oynandı. Sonuçlar ise heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Maçları Sona Erdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda heyecan dolu anlara sahne olan gün, oynanan 15 karşılaşma ile başladı ve 3 maçla sona erdi. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu süreçte, takımlar çeyrek final için kıyasıya mücadele etti.

Günün Futbol Sonuçları

Günün son 3 maçında alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

  • Karşıyaka - MKE Ankaragücü: 1-2
  • TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor: 9-0
  • Bursaspor - Artı Değer Vanspor: 2-2 (Penaltılarla 6-7)

Özellikle TÜMOSAN Konyaspor'un sergilediği etkileyici performans dikkat çekerken, Bursaspor ve Artı Değer Vanspor arasındaki penaltı krizi ise heyecanı zirveye taşıdı. 4. eleme turunun sona ermesiyle birlikte takımlar bir üst tura yükselme mücadelesine devam edecek.

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