Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Sonuçlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün yapılan 3 maçla sona erdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Günün Maç Sonuçları
Oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde şekillendi:
- Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor: 5-0
- Çaykur Rizespor - Silivrispor: 3-2
- Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0
Bu sonuçlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı. Futbol tutkunları, 5. eleme turu için düzenlenecek kura çekimini merakla bekliyor. Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Batman Petrolspor kalecisi Yusuf Balcıoğlu, penaltı atışında topa uzandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Batman Petrolspor kalecisi Yusuf Balcıoğlu, penaltı atışında topa uzandı.