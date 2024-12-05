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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, 3 maçla tamamlandı. 5. tur kura çekimi yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 01:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, bugün yapılan 3 maçla sona erdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Günün Maç Sonuçları

Oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde şekillendi:

  • Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor: 5-0
  • Çaykur Rizespor - Silivrispor: 3-2
  • Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0

Bu sonuçlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tamamlandı. Futbol tutkunları, 5. eleme turu için düzenlenecek kura çekimini merakla bekliyor. Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Batman Petrolspor kalecisi Yusuf Balcıoğlu, penaltı atışında topa uzandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Batman Petrolspor kalecisi Yusuf Balcıoğlu, penaltı atışında topa uzandı.

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