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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, yarın oynanacak 4 mücadele ile başlayacak. İlgili takımlar ve tarih detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:41
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu yarın oynanacak 4 maçla başlıyor. Bu tur, 4. eleme turunu başarıyla geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekibin katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre düzenlenecek maçların programı şu şekildedir:

17 Aralık Pazar:

  • 13.00 İkass Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
  • 15.30 TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
  • 18.00 Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi Stadyumu)
  • 20.30 Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Salı:

  • 13.00 Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor (Aktepe Stadyumu)
  • 13.00 Muşspor - Onvo Antalyaspor (Muş Şehir Stadyumu)
  • 13.00 GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK (Gazi Stadyumu)
  • 13.00 Boluspor - 1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk Stadyumu)
  • 13.00 Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor Stadyumu)
  • 13.00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor (General Basri Saran Stadyumu)
  • 15.30 Central Hospital Ümraniyespor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu)
  • 15.30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
  • 18.00 Menemen FK - MKE Ankaragücü (Menemen İlçe Stadyumu)
  • 20.30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK (Gaziantep Stadyumu)

19 Aralık Perşembe:

  • 13.00 İskenderunspor - Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe Stadyumu)
  • 14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk Stadyumu)
  • 17.00 Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Stadyumu)
  • 17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Eryaman Stadyumu)
  • 20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe (Yeni Buca Stadyumu)

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar kıyasıya mücadele edecek. Sıcak gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!

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