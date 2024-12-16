Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu yarın oynanacak 4 maçla başlıyor. Bu tur, 4. eleme turunu başarıyla geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekibin katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre düzenlenecek maçların programı şu şekildedir:

17 Aralık Pazar:

13.00 İkass Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

18.00 Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi Stadyumu)

20.30 Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Salı:

13.00 Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor (Aktepe Stadyumu)

13.00 Muşspor - Onvo Antalyaspor (Muş Şehir Stadyumu)

13.00 GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK (Gazi Stadyumu)

13.00 Boluspor - 1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk Stadyumu)

13.00 Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor Stadyumu)

13.00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor (General Basri Saran Stadyumu)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu)

15.30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)

18.00 Menemen FK - MKE Ankaragücü (Menemen İlçe Stadyumu)

20.30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK (Gaziantep Stadyumu)

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor - Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe Stadyumu)

14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk Stadyumu)

17.00 Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Stadyumu)

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Eryaman Stadyumu)

20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe (Yeni Buca Stadyumu)

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar kıyasıya mücadele edecek. Sıcak gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!